Загитова посвятила пост четырёхлетию своей победы на Олимпиаде-2018

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова посвятила пост своей победе на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
Загитова посвятила пост четырёхлетию своей победы на Олимпиаде-2018
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Heathcote

«23 февраля является важной датой лично для меня. Ровно четыре года назад я получила золотую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане!» — написала Загитова в своём Instagram-аккаунте.

Она добавила, что с тех пор прошло много времени, но она до сих пор помнит своё выступление в мелочах.

Напомним, что Загитова выиграла золото на Играх в Пхёнчхане. Евгения Медведева завоевала серебро. Новой олимпийской чемпионкой на Играх в Пекине стала Анна Щербакова.

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