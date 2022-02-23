Загитова посвятила пост четырёхлетию своей победы на Олимпиаде-2018

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова посвятила пост своей победе на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

«23 февраля является важной датой лично для меня. Ровно четыре года назад я получила золотую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане!» — написала Загитова в своём Instagram-аккаунте.

Она добавила, что с тех пор прошло много времени, но она до сих пор помнит своё выступление в мелочах.

Напомним, что Загитова выиграла золото на Играх в Пхёнчхане. Евгения Медведева завоевала серебро. Новой олимпийской чемпионкой на Играх в Пекине стала Анна Щербакова.

Ранее Жулин объяснил, почему реакция Тутберидзе после проката Валиевой была правильной.