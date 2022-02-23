Жулин объяснил, почему реакция Тутберидзе после проката Валиевой была правильной

Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на критику в адрес Этери Тутберидзе за отношение к Камиле Валиевой.

«Этери Георгиевна как разумный человек сделала всё абсолютно правильно. Потому что если бы она сказал: «Ты моя маленькая, иди сюда, моя зайка», они бы залили лёд своими слезами», — цитирует Жулина «Матч ТВ».

Он также заявил, что именно так должен реагировать тренер на неудачи своего ученика во время выступления.

Напомним, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Тутберидзе холодно встретила свою ученицу Камилу Валиеву после неудачного проката в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Тарасова назвала Тутберидзе выдающимся тренером.