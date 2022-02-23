Тарасова назвала Тутберидзе выдающимся тренером

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала своё мнение о российском тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Тарасова назвала Тутберидзе выдающимся тренером
  • РИА Новости

«Уже три Олимпиады подряд Тутберидзе готовит олимпийских чемпионов. Конечно, она выдающийся тренер. Сильный тренер и сильный тренерский штаб», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что подопечная Тутберидзе Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании на Играх в Пекине. Она безошибочно исполнила короткую и произвольную программы, включив два четверных флипа. Другая ученица тренера — Александра Трусова — впервые в истории выступила с пятью четверными прыжками в произвольной программе и заняла второе место.

Ранее сообщалось, что ISU введёт квалификационный раунд на чемпионатах мира и Европы.

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