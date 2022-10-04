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Агапитов предложил разрешить штангистам России выступать удалённо на международных стартах

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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов намерен предложить Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) разрешить российским штангистам выступать на международных соревнованиях в онлайн-формате.
Агапитов предложил разрешить штангистам России выступать удалённо на международных стартах
  • Gettyimages.ru

«Наша любимая тяжёлая атлетика имеет огромное преимущество перед многими другими олимпийскими видами спорта — тяжелоатлеты не контактируют друг с другом, как, скажем, в боксе или дзюдо. Они могут соревноваться независимо друг от друга при обеспечении одинаковых условий, как это было во время пандемии COVID-19», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Он также подчеркнул, что данная система сможет позволить соревноваться тяжелоатлетам из России в онлайн-режиме и выполнять требования международных соревнований. По его словам, все обеспечения МОК по безопасности будут соблюдены.

Бах заявил, что санкции против российских спортсменов и официальных лиц, которых отстранили от участия в международных соревнованиях, ввели ради защиты атлетов из России и Белоруссии.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября глава МОК предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала призыв Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от СВО.

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