Агапитов предложил разрешить штангистам России выступать удалённо на международных стартах

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов намерен предложить Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) разрешить российским штангистам выступать на международных соревнованиях в онлайн-формате.

«Наша любимая тяжёлая атлетика имеет огромное преимущество перед многими другими олимпийскими видами спорта — тяжелоатлеты не контактируют друг с другом, как, скажем, в боксе или дзюдо. Они могут соревноваться независимо друг от друга при обеспечении одинаковых условий, как это было во время пандемии COVID-19», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Он также подчеркнул, что данная система сможет позволить соревноваться тяжелоатлетам из России в онлайн-режиме и выполнять требования международных соревнований. По его словам, все обеспечения МОК по безопасности будут соблюдены.

Бах заявил, что санкции против российских спортсменов и официальных лиц, которых отстранили от участия в международных соревнованиях, ввели ради защиты атлетов из России и Белоруссии.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября глава МОК предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала призыв Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от СВО.