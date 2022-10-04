Роднина: компромисс, который предложил Бах, — предательство своей страны

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от СВО.

«Я тоже, как и многие, восприняла заявление Баха в штыки. Единственное право отбора на международные соревнования, тем более Олимпийские игры, — те места и результаты, которые показывают спортсмены. А тот компромисс, который предложил Бах, — предательство своей страны», — цитирует Роднину РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин назвал «лукавым» заявление Баха.