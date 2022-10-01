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Пайкин назвал лукавым заявление Баха

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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.
Пайкин назвал лукавым заявление Баха
  • РИА Новости

«Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с лукавым заявлением. Лукавство этого заявления в том, что российскую спортивную семью пробуют расколоть изнутри. Выступаешь публично против политики своей страны — можешь принимать участие в турнирах. Цена потенциальной медали — предательство интересов Родины», — приводит слова Пайкина Газета.Ru.

Он также заявил, что не будет осуждать спортсменов, которые решат продолжить карьеру подобным образом. По его словам, победы и рекорды уйдут, а родина останется.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение, что никто из российских спортсменов не согласится на условие Баха для допуска к международным соревнованиям.

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