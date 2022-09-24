Без блеска: как дубль Тюкавина помог молодёжной сборной России одержать вторую победу в Минске

Молодёжная сборная России взяла верх над национальной командой Казахстана в товарищеском матче. Встреча на стадионе «Трактор» в Минске завершилась со счётом 2:1, а одним из её главных героев стал Константин Тюкавин. Сначала капитан отличился с передачи одноклубника Ярослава Гладышева, а затем заработал и реализовал пенальти. Подопечные Михаила Галактионова одержали вторую победу и закончили сбор в Белоруссии.

Перестановки Галактионова

В матче с Казахстаном главный тренер сборной России Михаил Галактионов не стал отходить от схемы 4—3—3, но провёл множество кадровых перестановок, почти на 50% обновив стартовый состав. С первых минут вышли одни из главных героев встречи с Белоруссией — правый латераль Даниил Денисов, опорник Артём Карпукас и левый вингер Владислав Яковлев. Компанию им составили голкипер Станислав Агкацев и центральный защитник Александр Кутицкий. Однако проявить себя столь же ярко у большинства из них не получилось.

В первую очередь это касается отметившегося двумя результативными передачами Денисова и поразившего ворота белорусов Яковлева. Первый практически не совершал рейдов к чужой штрафной и не радовал фирменными разрезающими передачами, а второй не очень уютно чувствовал себя в тройке с Константином Тюкавиным и Владиславом Гладышевым — во многом ввиду невозможности разогнаться. Большую часть первого тайма россияне вынуждены были атаковать позиционно, и получилось это далеко не лучшим образом.

Однако проблемы не ограничивались отсутствием конкретики впереди. На своей половине поля подопечные Галактионова также испытывали сложности и вполне могли оказаться в роли догоняющих. Ближе всех к голу был Максим Самородов — самый ценный футболист казахстанской молодёжки по версии Transfermarkt (€500 тыс.). Вингер открылся в убойной позиции, но с его первым ударом справился Агкацев, а второй получился неточным.

Динамовская связка

В не самой простой ситуации роль лидеров взяли на себя два действующих бронзовых призёра чемпионата России. Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев демонстрировали отличное взаимопонимание ещё по ходу встречи с Белоруссией и не сбавили обороты и в противостоянии с Казахстаном. Правда, если тогда дуэту из «Динамо» хватило 13 минут, чтобы заставить капитулировать голкипера противника, на этот раз им потребовалось на треть часа больше. Зато теперь они не ограничились одним голом.

С разницей в семь минут Гладышев и Тюкавин организовали два мяча в ворота казахстанцев. В первом случае Ярослав совершил своевременный рывок во вратарскую и откатил под разящий удар партнёру, а затем помог Константину заработать 11-метровый. И хотя его заброс не позволил капитану выйти один на один с Темирланом Анарбековым, он заставил защитника номинальных гостей нарушить правила. Сам пострадавший пробил в угол и оформил дубль. Нападающий подтвердил статус лидера и завершил белорусский сбор в статусе лучшего бомбардира коллектива (три мяча).

Неудачный второй тайм

В перерыве Галактионов уже по привычке провёл множество замен, а уже к 57-й минуте на поле не осталось ни одного представителя старта, в то время как на скамейке скучал лишь вратарь «Локомотива» Даниил Худяков. Однако добиться такого же эффекта, как в противостоянии с Белоруссией, не получилось. Если тогда серия рокировок заметно оживила игру национальной команды и помогла ей одержать одну из крупнейших побед в своей истории, то на этот раз такого преображения не произошло. Во втором тайме россияне не впечатляли и испытывали серьёзные сложности впереди.

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Брак в передачах, отсутствие взаимопонимания, неспособность нарастить темп и не самое яркое выступление феерившего пару дней назад Никиты Ермакова — всё это привело к тому, что во второй половине сборная России практически не создала опасных моментов у ворот Казахстана. В основное время можно вспомнить лишь забег Сергея Волкова. Фланговый защитник «Краснодара» откликнулся на передачу Владислава Шитова и вышел один на один с вратарём, но пробил крайне бесхитростно.

Окончательно смазал впечатление пропущенный мяч на 86-й минуте. Провал в опорной зоне позволил Нургайни Бурибаеву не только получить пас в паре метров от штрафной номинальных хозяев, но и нанести точный удар в ближний угол. Получивший по ходу встречи капитанскую повязку Кирилл Кравцов не успел помешать тому пробить, в Владислав Тороп оказался бессилен.

Уже в компенсированное время всё тот же Шитов мог увеличить разрыв в счёте, но распорядился своим шансом практически так же неудачно, как Волков. В итоге сборная России всё же удержала преимущество и взяла верх над командой Казахстана, но после перерыва качество игры оставляло желать лучшего.