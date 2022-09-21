Шильцов — о дебюте за молодёжную сборную: чувствовал себя на поле абсолютно комфортно

Полузащитник молодёжной сборной России Константин Шильцов оценил дебют в составе национальной команды в матче с Белоруссией.

«Дебют за молодёжную сборную России? Для таких оценок есть тренерский штаб. Моё дело играть и приносить пользу команде. Могу сказать, что чувствовал себя на поле абсолютно комфортно. Давно знаю многих партнёров, поэтому никакого времени на адаптацию не понадобилось», — цитирует Шильцова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что после победы над командой Белоруссии дебют можно назвать удачным.

Игра между сборными России и Белоруссии проходила на стадионе «Городской» в Борисове и завершилась со счётом 6:1.

У молодёжной сборной России отличились Константин Тюкавин (13-я минута), Владислав Шитов (64-я), Никита Ермаков (77-я, 79-я), Даниил Денисов (82-я). У Белоруссии мяч забил Юлий Кузнецов (50-я), на счету Алексея Фирсова автогол (66-я).

24 сентября российская команда сыграет с Казахстаном в Минске на стадионе «Трактор».

Ранее главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал разгромную победу над командой из Белоруссии в товарищеском матче.