военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Шильцов — о дебюте за молодёжную сборную: чувствовал себя на поле абсолютно комфортно

Короткая ссылка
Полузащитник молодёжной сборной России Константин Шильцов оценил дебют в составе национальной команды в матче с Белоруссией.
Шильцов — о дебюте за молодёжную сборную: чувствовал себя на поле абсолютно комфортно
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

«Дебют за молодёжную сборную России? Для таких оценок есть тренерский штаб. Моё дело играть и приносить пользу команде. Могу сказать, что чувствовал себя на поле абсолютно комфортно. Давно знаю многих партнёров, поэтому никакого времени на адаптацию не понадобилось», — цитирует Шильцова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что после победы над командой Белоруссии дебют можно назвать удачным.

Игра между сборными России и Белоруссии проходила на стадионе «Городской» в Борисове и завершилась со счётом 6:1.

У молодёжной сборной России отличились Константин Тюкавин (13-я минута), Владислав Шитов (64-я), Никита Ермаков (77-я, 79-я), Даниил Денисов (82-я). У Белоруссии мяч забил Юлий Кузнецов (50-я), на счету Алексея Фирсова автогол (66-я).

24 сентября российская команда сыграет с Казахстаном в Минске на стадионе «Трактор».

Ранее главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал разгромную победу над командой из Белоруссии в товарищеском матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить