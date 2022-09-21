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Галактионов — о победе молодёжной сборной России над Белоруссией: большие молодцы

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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал разгромную победу над командой из Белоруссии в товарищеском матче.
Галактионов — о победе молодёжной сборной России над Белоруссией: большие молодцы
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Конечно, замечания есть, потому что у нас была всего лишь одна тренировка. Наша команда собралась буквально позавчера. У нас ещё будет вторая игра со сборной Казахстана. Но мы благодарны ребятам за то отношение, которое они продемонстрировали к игре. Они — большие молодцы», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Игра между сборными России и Белоруссии проходила на стадионе «Городской» в Борисове и завершилась со счётом 6:1.

У молодёжной сборной России отличились Константин Тюкавин (13-я минута), Владислав Шитов (64-я), Никита Ермаков (77-я, 79-я), Даниил Денисов (82-я). У Белоруссии мяч забил Юлий Кузнецов (50-я), на счету Алексея Фирсова автогол (66-я).

24 сентября российская команда сыграет с Казахстаном в Минске на стадионе «Трактор».

Ранее футболист сборной России Александр Коваленко рассказал, что мог продолжить карьеру в «Рубине».

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