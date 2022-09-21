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Футболист сборной России Коваленко рассказал, что мог продолжить карьеру в «Рубине»

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал, что мог перейти в казанский «Рубин».
Футболист сборной России Коваленко рассказал, что мог продолжить карьеру в «Рубине»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я тогда играл ещё за «Чертаново». После одной из игр мне набрал Олег Яровинский и спросил, не хочу ли я перейти к ним. Договорились быть на связи. И почти сразу же в «Чертаново» поступило официальное предложение от «Крыльев Советов», — цитирует Коваленко «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что с казанским клубом больше контактов не было.

19-летний Коваленко является воспитанником «Чертаново». В 2021 году футболист перешёл в «Крылья Советов». Хавбек провёл за самарский клуб 22 матча, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что Коваленко мог выступать за национальную команду Армении.

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