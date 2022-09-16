Осинькин заявил, что Коваленко мог выступать за национальную команду Армении

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что у игрока самарского клуба Александра Коваленко, которого вызвали в сборную России на товарищеские матчи, были предложения выступать за национальную команду Армении.

«К Коваленко был интерес со стороны армянской федерации футбола. Первые разговоры на эту тему пошли ещё полгода назад — после нескольких ярких матчей Александра в РПЛ. Когда к нему появился интерес со стороны армянской федерации футбола, я дал ему совет: для начала стабильно заиграй на высоком уровне, а потом будешь принимать решение», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

14 сентября СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров о медиаправах.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

Матч со сборной Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее был объявлен итоговый состав сборной России на сентябрьские сборы и матч с Киргизией.