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Галактионов объяснил, почему назначил Тюкавина капитаном молодёжной сборной России

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Тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал, почему Константин Тюкавин был назначен капитаном в матче с Белоруссией.

«Да, потому что из этой сборной Костя — один из самых опытных. Он прошёл с нами и чемпионат Европы, отборочную квалификацию, олимпийский цикл. И сейчас он здесь. Так как он был в расширенном списке национальной сборной, мы с Валерием Георгиевичем Карпиным переговорили, что он может быть здесь», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что Тюкавин с удовольствием согласился присоединиться на сбор к молодёжной национальной команде. По его словам, данные действия подчёркивают форварда как профессионала.

Игра между сборными России и Белоруссии проходила на стадионе «Городской» в Борисове и завершилась со счётом 6:1.

У молодёжной сборной России отличились Константин Тюкавин (13-я минута), Владислав Шитов (64-я), Никита Ермаков (77-я, 79-я), Даниил Денисов (82-я). У Белоруссии мяч забил Юлий Кузнецов (50-я), на счету Алексея Фирсова автогол (66-я).

24 сентября российская команда сыграет с Казахстаном в Минске на стадионе «Трактор».

Ранее агент Алексей Сафонов оценил игру Тюкавина за молодёжную сборную России в матче с Белоруссией.

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