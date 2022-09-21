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Агент Сафонов оценил игру Тюкавина за молодёжную сборную России в матче с Белоруссией

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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру Константина Тюкавина за молодёжную сборную России в товарищеском матче с Белоруссией.
Агент Сафонов оценил игру Тюкавина за молодёжную сборную России в матче с Белоруссией
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Нормально оценю игру Тюкавина, он нападающий и выходит на каждую игру, как киллер, и его задача забить. У Кости глаза горят, и, в отличие от некоторых, он с уважением относится к молодёжной сборной», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что некоторые футболисты не хотели выступать за сборную, так как думают, что переросли молодёжную команду.

«Он игрок — нападающий европейского типа. Команда вместе с Тюкавиным прибавляет в реализации», — заключил Сафонов.

Игра между сборными России и Белоруссии проходила на стадионе «Городской» в Борисове и завершилась со счётом 6:1.

У молодёжной сборной России отличились Константин Тюкавин (13-я минута), Владислав Шитов (64-я), Никита Ермаков (77-я, 79-я), Даниил Денисов (82-я). У Белоруссии мяч забил Юлий Кузнецов (50-я), на счету Алексея Фирсова автогол (66-я).

24 сентября российская команда сыграет с Казахстаном в Минске на стадионе «Трактор».

Ранее полузащитник молодёжной сборной России Константин Шильцов оценил дебют в составе национальной команды в матче с Белоруссией.

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