Гладышев — о контрольных матчах молодёжной команды: вдруг нам разрешат играть

Нападающий молодёжной сборной России Ярослав Гладышев заявил, что национальная команда должна проводить сборы, несмотря на отстранение от международных турниров.

«Моё мнение: сборные должны собираться, наигрывать какие‑то связи, играть контрольные и товарищеские матчи, это поможет в будущем. Вдруг нам разрешат играть, и мы будем готовы. Это национальная сборная, ты играешь за честь страны, на тебя смотрят близкие и родные», — цитирует Гладышева «Матч ТВ».

Игра между сборными России и Белоруссии проходила на стадионе «Городской» в Борисове и завершилась со счётом 6:1.

У молодёжной сборной России отличились Константин Тюкавин (13-я минута), Владислав Шитов (64-я), Никита Ермаков (77-я, 79-я), Даниил Денисов (82-я). У Белоруссии мяч забил Юлий Кузнецов (50-я), на счету Алексея Фирсова — автогол (66-я).

24 сентября российская команда сыграет с Казахстаном в Минске на стадионе «Трактор».

Ранее тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал, почему Константин Тюкавин был назначен капитаном в матче с Белоруссией.