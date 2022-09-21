Преображение во втором тайме и дубль Ермакова за три минуты: как молодёжная сборная России разгромила команду Белоруссии

Молодёжная сборная России по футболу одержала крупную победу в товарищеском матче со сверстниками из Белоруссии. Встреча прошла на Городском стадионе в Борисове и завершилась со счётом 6:1, при этом пять голов гостей пришлись на второй тайм. Никита Ермаков дважды поразил ворота соперника за три минуты, а Даниил Денисов стал автором двух результативных передач.

По заветам Карпина

За последние годы молодёжная сборная России по футболу под руководством Михаила Галактионова перепробовала несколько тактических схем. Применялись и различные варианты формации 4—5—1: как с более выраженной парой опорников, так и в линию, были и эксперименты с тремя центральными защитниками. В сентябре 2021-го наставник рассчитывал таким образом сдержать Испанию, но в итоге матч завершился поражением со счётом 1:4.

В выездной товарищеской встрече со сборной Белоруссии выбор был остановлен на ливерпульской 4—3—3, той самой, на которую Валерий Карпин перевёл главную команду сразу после своего прихода. И в нынешних условиях это кажется логичным решением. Так футболисты будут постепенно адаптироваться к данному построению, что впоследствии облегчит им переход на другой уровень.

Что касается выбора стартового состава, то Галактионов сделал ставку на связки игроков, имевших опыт совместных выступлений в клубах. На левом фланге друг другу помогали ростовчане Егор Щетинин и Андрей Лангович, а в нападении вышли динамовцы Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. И хотя именно представители бело-голубых организовали первый гол в ворота соперника, нельзя сказать, что эта идея сработала на все 100%. Особенно с учётом произошедшего после перерыва.

Два разных тайма

В первой половине проходившей в Борисове встречи в игре сборной России было непривычно много брака, правда, критиковать её за это довольно сложно. В первую очередь это объясняется отсутствием взаимопонимания между футболистами, многие из которых впервые играли вместе. На общем фоне выделялись взявший на себя роль плеймейкера Щетинин и примеривший капитанскую повязку Тюкавин. И это неудивительно, ведь в отличие от партнёров Константин уже неоднократно попадал в состав взрослой команды и даже провёл 15 минут в матче отбора к ЧМ-2022 с Кипром. Остальные выглядели далеко не так впечатляюще. Латерали практически не помогали развитию атак, Кирилл Кравцов и Артём Соколов не всегда справлялись с контролем в центре, много ошибался и исполнявший роль левого вингера Егор Пруцев, а Гладышев, хоть и часто оказывался в штрафной противника, не всегда был расторопен. Именно это во многом помешало ему во второй раз поразить ворота Андрея Кудравца. Хотя и сам голкипер совершил чудесный сейв.

На фоне этого выступление во втором тайме было гораздо более содержательным, хотя отрезок и начался с пропущенного гола. И это также стало следствием отсутствия сыгранности. Вышедший после перерыва центральный защитник «Динамо» Александр Кутицкий не успел на смену и не уследил за рывком Юлия Кузнецова в штрафную, позволив тому беспрепятственно «расстрелять» Станислава Агкацева. Правда, на этом ошибки в обороне закончились — во многом благодаря тотальному доминированию гостей. Россияне окончательно прибрали инициативу к своим руками и забили пять мячей подряд.

Великолепное трио форвардов и поддержка из глубины

По сути, ключевым стало появление на поле пяти новых футболистов. С выходом Даниила Денисова наконец полноценно заработал правый фланг, Артём Карпукас не только зацементировал центр поля, но и стал одним из главных конструкторов атак, а трио форвардов принялось разрывать оборону белорусской команды. Владислав Яковлев и Константин Шильцов раз за разом совершали рейды в штрафную с бровок, а Владислав Шитов здорово открывался в центре. И постепенно затянувшие с заменами хозяева стали не успевать за быстрыми атакующими футболистами сборной России.

В итоге Шитов и Яковлев отличились по разу, причём в обоих случаях в роли ассистента выступил Денисов. Более того, Шитов мог оформить дубль, но этой возможности его лишил защитник белорусов Алексей Фирсов, срезавший мяч в собственные ворота. Причём пас на него отдавал Яковлев, в очередной раз оставивший не у дел крайнего защитника.

Чудо-гол Ермакова

На этом список главных творцов разгромной победы над Белоруссией не закончился. Никита Ермаков появился на поле Городского стадиона в Борисове чуть позже большинства партнёров и долго оставался в их тени, но за три минуты стал одной из главных звёзд матча. Сначала он подключился к атаке вторым темпом и неотразимо пробил в угол, а затем стал автором настоящего шедевра. Полузащитник ЦСКА получил мяч неподалёку от штрафной и великолепным дальним ударом оформил дубль.

Пропустив пять голов, хозяева окончательно сникли и в итоге позволили россиянам взять верх с теннисным счётом, поспособствовав появлению любопытной традиции. В сентябре 2021-го отечественная молодёжка также шесть раз поразила ворота соперника. Правда, тогда встреча проходила в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы, а пострадавшей стала команда Мальты (6:0).