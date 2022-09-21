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Орлов: Йоканович должен давать больше игрового времени Тюкавину

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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Славиши Йокановича на посту главного тренера московского «Динамо».
Орлов: Йоканович должен давать больше игрового времени Тюкавину
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«У Йокановича пока не совсем получается, но он же что-то там да перестраивает. Но почему отдаёт предпочтение Смолову, а не молодому Тюкавину? Мне это непонятно. Как будто кто-то его заставляет вставлять в состав тихохода по футбольному полю», — цитирует Орлова «Матч ТВ».

Комментатор уверен, что тренеры должны давать больше игрового времени молодым футболистам.

«И не знаю, почему этого не понимают руководители клубов. Нужно развивать футбол, а не бизнес-проекты», — заключил Орлов.

Йоканович был назначен на пост главного тренера «Динамо» летом 2022 года. Бело-голубые (16 очков) занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фёдор Смолов в восьми матчах РПЛ провёл на поле 566 минут, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Константин Тюкавин (384 минуты) забил три мяча.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал дисквалификацию хавбека Дениса Макарова на два матча.

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