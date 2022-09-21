Кобелев: Макарову надо контролировать себя по возможности

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал дисквалификацию хавбека Дениса Макарова на два матча.

«У нас есть определённые инстанции, которые занимаются вопросами судейства. В той игре с «Зенитом» фол на Макарове был однозначный. Карасёв пропустил не только его, но и ещё два опасных нарушения возле штрафной петербуржцев. Макарову и другим футболистам хочу пожелать контролировать себя по возможности», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что футболистам тяжело сдерживать себя в матче, когда судья встречи не видит очередного фола. По его словам, работа арбитра Сергея Карасёва в матче между «Зенитом» и «Динамо» была беспределом.

Макаров обратился к боковому арбитру после поражения и сказал, что в следующий раз подарит ему билеты в цирк.

Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о дисквалификации Макарова.