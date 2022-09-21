Канчельскис — о дисквалификации Макарова на два матча: в КДК поступили правильно

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о дисквалификации полузащитника «Динамо» Дениса Макарова.

«В КДК поступили правильно. Нужно сдерживать свои эмоции. Если каждый футболист будет так говорить судьям… Правильное решение — дисквалификация на два матча, при этом один условно. Что бы ни случилось, нужно вести себя достойно», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Макаров обратился к боковому арбитру после поражения и сказал, что в следующий раз подарит ему билеты в цирк.

Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал дисквалификацию Макарова.