Силкин: Макарова нужно оштрафовать на двухнедельную зарплату
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Футболист получает зарплату за то, что он играет хорошо. А всё остальное — это не его дело. Ты выигрывай у «Зенита», а потом говори. А вы проиграли 0:2, и чего? Ну, Макаров вот устранился на две игры. Я бы за такую дисквалификацию вычел бы у него зарплату за две недели, на которые он устранился, чтобы неповадно было», — цитирует Силкина «Матч ТВ».
Макаров обратился к боковому арбитру после поражения и сказал, что в следующий раз подарит ему билеты в цирк.
Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.
«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.
Ранее сообщалось, что хавбек «Динамо» Макаров вызван на заседание КДК РФС за оскорбление ассистента арбитра.