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Силкин: Макарова нужно оштрафовать на двухнедельную зарплату

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал дисквалификацию полузащитника Дениса Макарова.
Силкин: Макарова нужно оштрафовать на двухнедельную зарплату
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Футболист получает зарплату за то, что он играет хорошо. А всё остальное — это не его дело. Ты выигрывай у «Зенита», а потом говори. А вы проиграли 0:2, и чего? Ну, Макаров вот устранился на две игры. Я бы за такую дисквалификацию вычел бы у него зарплату за две недели, на которые он устранился, чтобы неповадно было», — цитирует Силкина «Матч ТВ».

Макаров обратился к боковому арбитру после поражения и сказал, что в следующий раз подарит ему билеты в цирк.

Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что хавбек «Динамо» Макаров вызван на заседание КДК РФС за оскорбление ассистента арбитра.





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