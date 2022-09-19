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Хавбек «Динамо» Макаров вызван на заседание КДК РФС за оскорбление ассистента арбитра

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о повестке на ближайшем заседании по матчу «Динамо» — «Зенит» (0:2).
Хавбек «Динамо» Макаров вызван на заседание КДК РФС за оскорбление ассистента арбитра
  • Gettyimages.ru

«Рассмотрим скандирование оскорбительных выражений болельщиками обоих клубов. Также по материалам СМИ КДК возбудил дело в отношении футболиста «Динамо» Макарова. Футболист и арбитр Лунёв вызваны на заседание», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Макаров обратился к боковому арбитру после поражения и сказал, что в следующий раз подарит ему билеты в цирк.

Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что Макаров обратился к боковому арбитру после поражения от «Зенита» в матче десятого тура чемпионата России.

 

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