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Агент Кривцова прокомментировал отъезд из сборной России футболиста

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Футбольный агент Младен Гргич прокомментировал отъезд из сборной России Никиты Кривцова.
Агент Кривцова прокомментировал отъезд из сборной России футболиста
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Это вопрос к главному тренеру. Что касается Никиты, всё хорошо, у него всё нормально. Но говорить надо с клубом, нам комментарии запрещено давать», — цитирует Гргича «РБ Спорт».

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор на базе в подмосковном Новогорске. Товарищеский матч с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему защитник «Спартака» Георгий Джикия пропускал тренировки национальной сборной.

 

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