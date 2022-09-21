Агент Кривцова прокомментировал отъезд из сборной России футболиста

Футбольный агент Младен Гргич прокомментировал отъезд из сборной России Никиты Кривцова.

«Это вопрос к главному тренеру. Что касается Никиты, всё хорошо, у него всё нормально. Но говорить надо с клубом, нам комментарии запрещено давать», — цитирует Гргича «РБ Спорт».

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор на базе в подмосковном Новогорске. Товарищеский матч с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему защитник «Спартака» Георгий Джикия пропускал тренировки национальной сборной.