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Молодёжная сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче

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Молодёжная сборная России разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче.
Молодёжная сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче
  • Gettyimages.ru
  • © Fuse

Игра проходила на стадионе «Городской» в Борисове и завершилась со счётом 6:1.

У молодёжной сборной России отличились Константин Тюкавин (13-я минута), Владислав Шитов (64-я), Алексей Фирсов (автогол, 66-я), Никита Ермаков (77-я, 79-я), Даниил Денисов (82-я). У Белоруссии мяч забил Юлий Кузнецов (50-я).

24 сентября команда сыграет с Казахстаном в Минске на стадионе «Трактор».

Ранее футбольный агент Младен Гргич прокомментировал отъезд из сборной России Никиты Кривцова.

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