Молодёжная сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче

Молодёжная сборная России разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче.

Игра проходила на стадионе «Городской» в Борисове и завершилась со счётом 6:1.

У молодёжной сборной России отличились Константин Тюкавин (13-я минута), Владислав Шитов (64-я), Алексей Фирсов (автогол, 66-я), Никита Ермаков (77-я, 79-я), Даниил Денисов (82-я). У Белоруссии мяч забил Юлий Кузнецов (50-я).

24 сентября команда сыграет с Казахстаном в Минске на стадионе «Трактор».

Ранее футбольный агент Младен Гргич прокомментировал отъезд из сборной России Никиты Кривцова.