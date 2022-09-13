«Хотел помочь семье»: сборная Эквадора рискует не поехать на ЧМ в Катаре из-за проблем с документами у футболиста

Сборная Эквадора по футболу может оказаться за бортом чемпионата мира, до старта которого осталось чуть больше двух месяцев. В прессе появились, как утверждается, новые доказательства того, что защитник команды Байрон Кастильо на самом деле родился в Колумбии, а его эквадорские документы якобы были подделаны. Предполагается, что апелляционный комитет ФИФА рассмотрит это дело в ближайшее время.

История с возможным отстранением Эквадора от грядущего чемпионата мира началась ещё в апреле нынешнего года. Тогда чилийская футбольная ассоциация подала жалобу в дисциплинарный комитет ФИФА на нарушения, допущенные их соперниками по отборочному циклу в Южной Америке. В документе утверждалось, что защитник Байрон Кастильо не имел права выступать за сборную, так как на самом деле родился в Колумбии, а его эквадорские документы сфальсифицированы. В международной федерации провели разбирательство и отказали в удовлетворении жалобы, оставив состав участников ЧМ прежним.

Однако на днях, почти за два месяца до старта турнира, в прессе появились, как утверждается, новые доказательства обмана со стороны игрока и национальной футбольной ассоциации. Британский таблоид Daily Mail опубликовал два свидетельства о рождении, предположительно принадлежащие Кастильо, а также аудиозапись его интервью 2018 года, в котором он приводит подробности своего переезда в Эквадор.

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Авторы расследования утверждают, что настоящее имя защитника — Байрон Хавьер Кастильо Сегура и он на самом деле родился в колумбийском городке Тумако на границе с Эквадором 25 июля 1995 года. В подростковом возрасте мальчик перебрался в Сан-Лоренцо, где получил новое свидетельство о рождении со слегка изменённым именем (Байрон Дэвид Кастильо Сегура) и другой датой рождения — 10 ноября 1998-го. Называется даже имя человека, который якобы помог ему обзавестись подложными документами — президент клуба «Норте Америка» Марко Самбрано.

Как выяснилось, проблемы с документами у игрока возникали и раньше. В 2015 году одна из эквадорских команд первого дивизиона, в которую Байрон должен был перейти на правах аренды, отказалась от соглашения, сославшись на несоответствия в его свидетельстве о рождении. В том же году Кастильо был капитаном сборной Эквадора на чемпионате мира среди юношей до 17 лет, но, когда пару лет спустя его вызвали играть за команду U-20, «бумажный» вопрос всплыл снова — и ЧМ пришлось пропустить.

Эквадорская федерация футбола (FEF) тогда утверждала, что все проблемы возникли из-за путаницы: мол, у Кастильо был старший брат с точно таким же именем, который умер в детстве. Однако в распоряжении Daily Mail оказались бумаги, свидетельствующие о том, что уже четыре года назад FEF было известно об истинном месте и дате рождения спортсмена. Кроме того, отмечается, что в гражданских регистрах Эквадора запись о рождении Кастильо просто отсутствует.

Исходя из аудиозаписи беседы, опубликованной таблоидом, сам игрок во время разбирательства четырёхлетней давности однозначно ответил на все возникшие вопросы. Так, он сказал, что родился в 1995 году в Тумако и у него никогда не было брата — только сестра. В Сан-Лоренцо он впервые оказался на просмотре. По словам Кастильо, изначально его не пригласили в эквадорскую команду, но его друг, которого выбрали, не явился, поэтому мальчику представился шанс. Семье пришлось занять денег, чтобы Байрон смог остаться в Эквадоре.

«Я приехал и не знал, как решать проблемы. Не знал. Мне говорили разные вещи: мол, «мы всё сделаем, мы тебе поможем». Я нуждался в помощи. Я приехал сюда, желая помочь своей семье. Я был в курсе ситуации в Тумако. Я приехал и начал играть без проблем, пребывая в неведении. И только сейчас я начал замечать все возникающие проблемы», — приводит слова игрока Daily Mail.

Предполагается, что новое разбирательство этого дела пройдёт в апелляционном комитете ФИФА на этой неделе. Если в организации признают, что документы Кастильо были действительно фальсифицированы и он не имел права играть за сборную Эквадора, возможны два варианта развития событий. В первом провинившейся команде будут присуждены технические поражения в матчах отборочного цикла ЧМ-2022 с участием защитника. Таких было восемь, в том числе два — со сборной Чили, которая активно добивается наказания для конкурента. Таким образом, эквадорцы лишатся 14 очков и опустятся на девятое место, а чилийцы приобретут шесть баллов и займут четвёртую строчку, что позволит им сыграть в Катаре.

Возможен и другой исход, при котором ФИФА аннулирует все результаты Эквадора. Тогда главным бенефициаром станет сборная Перу, которая сможет отправиться на ЧМ. Но это будет выглядеть довольно странно, так как перуанцы уже выступали в стыковых матчах и проиграли в них команде Австралии.

К слову, чилийская федерация футбола не впервые выступает с подобными жалобами. В 2016 году сборная Боливии лишилась очков за два матча отборочного цикла к ЧМ-2018 с Перу и Чили из-за того, что Нельсон Кабрера не имел права выходить на поле. Тогда выяснилось, что при смене спортивного гражданства родившийся в Парагвае игрок не выполнил правило, которое требует прожить в новой стране не менее пяти лет, прежде чем выступать в национальной сборной. Однако тогда чилийцы не получили желаемого преимущества при отборе на мировое первенство. В борьбе за пятую строчку, дающую право провести стыковые матчи, их обошла как раз команда Перу, которая также получила три очка благодаря инициированному разбирательству.

Когда та ситуация завершилась, Кабрера не удержался от саркастического замечания о том, что результат мог быть совсем иным, если бы расследования не было. «Господь знает, что делает», — написал боливиец в соцсети.