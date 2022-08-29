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В Катаре считают, что ЧМ-2022 по футболу может принести до $6 млрд доходов

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Исполнительный директор чемпионата мира по футболу 2022 Насер Аль-Хатер назвал ожидаемую прибыль от турнира.

«По оценкам ФИФА, доходы от чемпионата мира могут достичь $6 млрд», — цитирует Аль-Хатера qna.org.qa.

Он также отметил, что организаторы опробуют специальное удостоверение для болельщиков «Hayya card» за три месяца до открытия ЧМ. Оно послужит для фанатов визой в страну и пропуском на стадионы, а также с его помощью можно будет бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Групповой турнир мирового первенства продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.

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