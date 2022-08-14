Анчелотти назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре
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«Сильнейшими являются сборные Бразилии и Франции. Далее идет Аргентина. Команда Скалони снова на вершине. К тому же у них есть Месси и в команде запущен процесс обновления», — приводит слова Анчелотти Il Messaggero.
Групповой турнир мирового первенства продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что ЧМ по футболу 2022 года в Катаре начнётся на день раньше.