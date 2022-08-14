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Анчелотти назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Анчелотти назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Brunskill/Fantasista

«Сильнейшими являются сборные Бразилии и Франции. Далее идет Аргентина. Команда Скалони снова на вершине. К тому же у них есть Месси и в команде запущен процесс обновления», — приводит слова Анчелотти Il Messaggero.

Групповой турнир мирового первенства продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что ЧМ по футболу 2022 года в Катаре начнётся на день раньше.

 

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