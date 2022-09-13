Daily Mail: сборную Эквадора могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу

Сборная Эквадора может быть отстранена от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.

Такое решение связано с новыми доказательствами подмены паспорта защитника команды Байрона Кастильо, сообщает Daily Mail.

По информации СМИ, 9 июня юрист сборной Чили Эдуардо Карлеццо нашёл доказательства того, что 23-летний футболист — колумбиец. По этой причине спортсмен не имел права выступать за эквадорскую команду. Отмечается, что юрист нашёл свидетельство о рождении Кастильо, которое подтверждает догадки.

Турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Ранее бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердило, что матч-открытие чемпионата мира 2022 года в Катаре был перенесён.