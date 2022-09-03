«Икар: последствия»: вышел документальный фильм об информаторе WADA Родченкове

На кинофестивале «Теллурайд» прошла премьера документального фильма режиссёра Брайана Фогеля «Икар: последствия», главным героем которого стал Григорий Родченков. В картине вновь затрагивается тема допинга в России, однако на первый план выходит жизнь экс-главы Московской антидопинговой лаборатории. Уже пять лет он скрывается в США.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вновь появился на больших экранах. На кинофестивале «Теллурайд» в Колорадо состоялась премьера документального фильма режиссёра Брайана Фогеля «Икар: последствия» (Icarus: The Aftermath), главным героем которого вновь стал информатор WADA.

Выход картины стал настоящей неожиданностью для спортивной общественности, поскольку ранее он никак не анонсировался. Такова особенность фестиваля «Теллурайд»: его программа держится в секрете до самого последнего момента. Пока ленты нет в открытом доступе и выводы о её содержании можно делать только по рецензиям кинокритиков.

Новый документальный фильм — это продолжение картины «Икар», выпущенной Фогелем в 2017 году. Та лента была построена в том числе на историях Родченкова о подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи, которые в то время уже никого, по крайней мере в России, не удивляли, поскольку рассказывались не в первый раз. Однако для американской публики раскрытие скандальной темы оказалось откровением, и лента даже получила премию «Оскар». Неудивительно, что после такого успеха Фогель решил снять вторую серию. Тем более именно он был тем человеком, который помог учёному переехать в США и стал его другом.

Новый фильм, по мнению кинокритиков, получился глубже и интереснее с точки зрения режиссёрской работы, поскольку в нём больше внимания уделяется личности химика и его жизни. Параллельно идут две сюжетные линии. Первая рассказывает, как после признаний Родченкова начали накладывать санкции на Россию. Здесь для отечественного зрителя нет ничего шокирующего. Не удивляет даже ремарка, вложенная в уста одного из чиновников, что наказание по отношению к стране оказалось слишком мягким, поскольку спортсменов всё-таки допустили до Олимпийских игр под нейтральным статусом. Подобное мнение ранее высказывалось неоднократно, в том числе и в США.

Куда более увлекательна вторая сюжетная линия, повествующая о скитаниях Родченкова. Если верить фильму, он находится в программе по защите свидетелей и постоянно меняет места дислокации. Где живёт учёный, не знает даже Фогель, который связывается с ним по скайпу или другими способами, но исключительно онлайн. По словам адвоката Родченкова, появляющегося в начале картины, информатор WADA теперь вынужден скрываться.

«Надо исходить из того, что в США находится группа русских, разыскивающих его», — говорит юрист.

Драматизма происходящему добавляет музыка композитора Адама Питерса, а также тёмные тона, в которых снята картина, пишет обозреватель The Wrap Стив Понд. От этого всё происходящее кажется зрителю ещё более зловещим.

При этом американские правоохранительные службы позволяют оператору картины без особых ограничений путешествовать с Родченковым. Он и показывает, как живёт учёный. В частности, Григорий носит бронежилет, когда выходит на улицу. Пытается маскироваться, хотя, судя по кадрам из фильма, внешне он не сильно изменился. Разве что немного пополнел и отрастил волосы подлиннее.

Особое место в ленте занимает общение Родченкова с женой, которую он не видел с 2015 года, как и детей. Их диалоги сводятся к тому, что Вероника осуждает поступок мужа, поскольку таким образом он лишь разрушил семью. После одного из таких разговоров оператор спрашивает Григория: «Вы когда-нибудь жалели о решении поговорить с Брайаном?» «Оно было принято. Вот и всё», — сухо ответил учёный.

Вновь в картине фигурируют дневники Родченкова, которые он ведёт с 1973 года и куда записывает всё происходящее с ним. Оказывается, покидая Россию, химик не стал брать их с собой, спрятав в укромном месте. Последняя попытка добраться до записей была предпринята в 2018 году во время чемпионата мира по футболу, когда на турнир отправился друг Григория. По словам Родченкова, это путешествие в Россию напоминало приключения Джеймса Бонда.

Впрочем, даже без дневников учёный рассказывает ещё несколько историй. Он затрагивает Олимпиаду в Сеуле 1988 года. Якобы в те годы допинговая лаборатория была создана на корабле, а спортсменов после выступления заставляли в большом количестве пить пиво, чтобы таким образом уменьшить количество запрещённых веществ в организме. Не смог обойтись Григорий и без воспоминаний о своих знаменитых коктейлях со стероидами, которые он разбавлял виски — для мужчин и мартини — для женщин.

«Моя жизнь всё ещё переполнена событиями и увлекательна», — резюмировал Родченков.

Таким образом, в отличие от первого фильма, где учёный отходит в тень из-за масштабов обвинений в адрес российского спорта, теперь зритель видит последствия скандала не только для атлетов, но и для Родченкова.