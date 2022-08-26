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NRK: Норвегия знала о проблемах с допинг-контролем несовершеннолетних с 2019 года

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Норвежский олимпийский комитет (NIF) знал о проблемах с допинг‑контролем несовершеннолетних спортсменов с мая 2019 года.
NRK: Норвегия знала о проблемах с допинг-контролем несовершеннолетних с 2019 года
  • Gettyimages.ru
  • © sturti

Как сообщает NRK, в мае 2019 года NIF и Антидопинговая организация Норвегии (ADNO) отправляли письмо в Министерство культуры для разъяснения возможности тестирования на допинг несовершеннолетних лиц без согласия родителей.

Отмечается, что письмо подписала бывший главный секретарь комитета Карен Квалераг и глава антидопинговой службы Андрес Сольхейм.

23 августа выяснилось, что президент NIF Берит Кьелль не уведомила ни одну федерацию и ни один спортивный совет о допинговых проблемах и возможных наказаниях до появления информации в СМИ.

В Норвегии действует правило, что допинг-тестирование для спортсменов от 15 до 18 лет допускается только с разрешения опекунов, что подразумевает предупреждение о визите. Однако, согласно положению антидопингового кодекса, это предупреждение возможно только при необходимости. Данное правило действует уже несколько лет, поэтому в Норвегии опасаются санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее в WADA высказались по вопросу нарушения регламента тестирования несовершеннолетних спортсменов в Норвегии.

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