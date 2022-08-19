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WADA ищет решение по проблеме с нарушением допингового регламента в Норвегии

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Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) высказались по вопросу нарушения регламента тестирования несовершеннолетних спортсменов в Норвегии.
WADA ищет решение по проблеме с нарушением допингового регламента в Норвегии
  • AFP
  • © Eric THOMAS

«WADA известно об этой проблеме, агентство находится в контакте с Национальной антидопинговой организацией Норвегии с целью поиска решения», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы WADA.

В Норвегии действует правило: допинг-тестирование для спортсменов от 15 до 18 лет допускается только с разрешения опекунов, что подразумевает предупреждение о визите. Однако, согласно положению антидопингового кодекса, это предупреждение возможно только при необходимости. Данное правило действует уже несколько лет, поэтому в Норвегии опасаются санкций со стороны WADA.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала возможное отстранение сборной Норвегии от Игр-2026 из-за нарушения допингового регламента.

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