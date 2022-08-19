Степанова — о допинг-скандале в Норвегии: ну и кого теперь не пустят на Олимпиаду
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«М-да, ну и кого до ОИ-2026 теперь скорее не допустят?» — подписала Степанова совместное фото с норвежской лыжницей Хелене Марие Фоссесхолм в своём Telegram-канале.
В Норвегии действует правило: допинг-тестирование для спортсменов от 15 до 18 лет допускается только с разрешения опекунов, что подразумевает предупреждение о визите. Однако согласно положению антидопингового кодекса это предупреждение возможно только при необходимости. Данное правило действует уже несколько лет, поэтому в Норвегии опасаются санкций со стороны WADA.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова Томаса Баха об отстранении российских спортсменов.