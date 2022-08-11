Тарасова резко отреагировала на слова Баха об отстранении российских спортсменов

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Безобразно, он настраивает против нас весь мир, он не имеет права это делать», — цитирует Тарасову ТАСС.

11 августа Бах сообщил, что организация по-прежнему не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике Томаса Баха.