Тарасова резко отреагировала на слова Баха об отстранении российских спортсменов
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«Безобразно, он настраивает против нас весь мир, он не имеет права это делать», — цитирует Тарасову ТАСС.
11 августа Бах сообщил, что организация по-прежнему не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже.
ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике Томаса Баха.