Президент МОК Бах: мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских спортсменов
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«Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов», — приводит слова Баха TVP Sport.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже.
ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова Авериных, что они завершат карьеру в случае пропуска ОИ-2024.