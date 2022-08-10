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Тарасова отреагировала на слова Авериных, что они завершат карьеру в случае пропуска ОИ-2024

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о словах художественных гимнасток Дины и Арины Авериных о завершении карьеры в случае пропуска Олимпийских игр — 2024.

«Расстроюсь ли, если Дина и Арина завершат карьеру? Они вправе распоряжаться своей карьерой так, как посчитают нужным. Но никто не учитывает долгие годы работы педагогов… Не расстроюсь, потому что работает Ирина Александровна. Воспитает новых», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что расстроится, если президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер закончит работать.

«Но это не значит, что я не уважаю Авериных. Просто Ирина Александровна перспективнее», — заключила Тарасова.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Винер прокомментировала слова Авериных, что они завершат карьеру в случае пропуска ОИ-2024.

 

 

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