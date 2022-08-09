Винер прокомментировала слова Авериных, что они завершат карьеру в случае пропуска ОИ-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на слова Дины и Арины Авериных о завершении карьеры в случае недопуска на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Я оставлю это без комментариев. Если Дина и Арина Аверины сказали, что завершат карьеру, если Россию не пустят на Олимпийские игры в Париже, нужно у них спрашивать об этом решении. Они взрослые девушки, отвечают за себя и свои слова сами», — цитирует Винер «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что её делом является тренировать спортсменок.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Аверины заявили, что завершат спортивную карьеру, если Россию не допустят на ОИ-2024.