Дина и Арина Аверины заявили, что завершат спортивную карьеру, если Россию не допустят на ОИ-2024

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали в каком случае завершат карьеру.

«Когда уйдём из профессионального спорта? До всей этой ситуации хотели уйти после Олимпиады в Париже. Если Россию не допустят, то думаю, мы завершим карьеру», — сказали сёстры Аверины на YouTube-канале Никиты Нагорного.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что пока рано говорить об участии российских теннисистов в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.