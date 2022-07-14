Тарпищев: обсуждать участие российских теннисистов в Играх-2024 преждевременно
- AP
«Пока мы отстранены, преждевременно это обсуждать — надо ждать и смотреть, как будет развиваться ситуация в мире. В любом случае это будет решение Международного олимпийского комитета», — цитирует Тарпищева ТАСС.
По его словам, правила отбора на Олимпиаду не менялись. На Игры пройдут лучшие по очкам рейтингов после Открытого чемпионата Франции.
«Чтобы гарантированно попасть, надо быть в топ-80, но проходит не более четырёх представителей от страны», — пояснил он.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.
ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание Крэйга Риди о возможном недопуске россиян до летних Игр 2024 года в Париже.