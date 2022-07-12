Тарасова — о высказывании Риди: они хотят убить наш спорт

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание члена Международного олимпийского комитета (МОК) Крэйга Риди о том, что российские спортсмены вряд ли примут участие в летних Играх 2024 года в Париже.
Тарасова — о высказывании Риди: они хотят убить наш спорт
  • РИА Новости

«Они хотят убить наш спорт, в особенности фигурное катание. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть без нас. Мы очень сильные соперники, мы много лет двигаем фигурное катание вперёд», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что МОК лишает детей 12—13 лет возможности участвовать в юниорских чемпионатах мира и международных стартах.

«Вот пусть и с их детьми такой же умный дядя, как он, поступает так же», — добавила Тарасова.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК. Таким образом,  спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее министр спорта Олег Матыцин выразил мнение, что международные федерации в скором времени снимут санкции с российского спорта.

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