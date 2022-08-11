«Выражаем солидарность с антифашистами Донбасса»: почему болельщики «Депортиво» бойкотируют матч с «Металлистом»
- Фанаты харьковского «Металлиста»
- © AP Photo/Efrem Lukatsky
Испанский футбольный клуб «Депортиво» лишился активной фанатской поддержки в ближайшем товарищеском матче. Объединение болельщиков Riazor Blues приняло решение бойкотировать встречу команды с харьковским «Металлистом», которая пройдёт в рамках турнира за Трофей Терезы Эрреры. Фанаты сообщили об этом в официальном аккаунте Twitter. Игра пройдёт 13 августа на домашней арене галисийцев — стадионе «Риасор» в Ла-Корунье.
Причиной категоричного поступка испанцев стало то, что ядро поклонников украинской команды поддерживает или даже имеет отношение к националистическому формированию «Азов».
Считается, что основой для будущего нацбата стала в том числе харьковская ультраправая группировка «Секта 82». Кроме того, фанаты «Металлиста» сыграли немаловажную роль в трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе. С шествия болельщиков начались столкновения, которые привели к гибели десятков противников «евромайдана» в Доме профсоюзов.
«В субботу «Депортиво» должен сыграть в матче за Трофей Терезы Эрреры, однако этот матч станет лицемерным по отношению к болельщикам. Наш дом посетит команда, чьи болельщики известны своей неонацистской направленностью и связью с батальоном «Азов», — цитирует ТАСС заявление Riazor Blues.
Представители сообщества заявили, что сожалеют о положении гражданского населения, которое «было вынуждено покинуть свою землю», однако констатируют наличие «очень избирательной солидарности», игнорирующей жертв конфликтов в других частях планеты и поддерживающей неонацистские режимы, с подачи которых с 2014 года происходят массовые убийства и расправы.
«Мы чтим память жертв конфликта в Донбассе и выражаем нашу солидарность с антифашистами на этой территории. Таким образом, мы заявляем, что не будем присутствовать на матче в знак протеста», — подчеркнули испанские фанаты.
Ультрас возмутились, что клуб пытается втянуть их в политическую повестку, используя для этого традиционный турнир, который проводится с 1946 года. Кроме того, Riazor Blues не одобряют тот факт, что собранные от продажи билетов средства будут переданы галисийской ассоциации помощи Украине, которая в последнее время активно поддерживала цензуру в регионе и, в частности, требовала отменить концерт сербского режиссёра и композитора Эмира Кустурицы. Riazor Blues также считают «настоящим позором», что футбол используется для поддержки в первую очередь жителей другого государства, тогда как сам регион серьёзно пострадал от пожаров этим летом.
В клубе никак не комментировали заявление группы болельщиков.
По мнению депутата Государственной думы Дмитрия Свищёва, решение испанских ультрас вполне резонно, так как от активных украинских болельщиков сейчас можно ждать чего угодно, в том числе различных провокаций.
«К сожалению, все мы прекрасно знаем, что многие движения, в том числе и нацистские, часто развивались среди фанатов, поскольку там их проще всего культивировать. И я понимаю болельщиков «Депортиво», которые опасаются ехать на стадион, где на трибунах будут также болельщики «Металлиста». Встреча с ними просто может стать опасной. Сегодня, к сожалению, очень часто под красивыми лозунгами скрываются совсем недобрые идеи и поступки», — заявил собеседник RT.
Ещё один связанный с «Азовом» скандал разразился в середине июня в Венгрии на юношеском турнире по боксу «Мемориал Гергея Борнемиссы». Одна из призёров соревнований, украинка Диана Петренко развернула на церемонии награждения национальный флаг с нанесённой на него символикой националистического формирования. Девушку неоднократно просили убрать полотнище, но она проигнорировала замечания. Как выяснилось позже, спортсменка тренируется под руководством одного из командиров «Азова» Дмитрия Кухарчука. Инцидент, к сожалению, остался без внимания как Международной ассоциации бокса (IBA), так и Европейской конфедерации (EUBC).
«Если она считает, что «Азов» — это хорошо и то, чем можно гордиться, то это очень печально. Такое поддерживать нельзя. Или она просто сторонница нацизма — тогда и говорить не о чем», — прокомментировала поступок украинки депутат Госдумы Светлана Журова.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
- В Одессе впервые после трагедии 2 мая прошёл марш ультрас
- Украинские ультрас избили президента ФК «Днепр-1» прямо во время матча
- «Краснодар» объявил о переходе футболиста «Депортиво» Сиднея
- Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл в товарищеском матче за харьковский «Металлист»
- Чемпионат Украины по футболу начнётся 23 августа