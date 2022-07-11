Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, когда начнётся национальный чемпионат по футболу сезона-2022/23.

«Чемпионат Украины по футболу начнётся 23 августа. Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности», — написал Гутцайт в социальных сетях.

Чемпионат Украины сезона-2021/22 был досрочно завершён из-за ситуации в стране. Турнирная таблица была зафиксирована по состоянию на 24 февраля. В этот момент лидером являлся «Шахтёр», который был объявлен чемпионом страны.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что высказывание члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева о крымских командах противоречит законодательству РФ.