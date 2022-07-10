Ковитиди: высказывание Алаева о крымских командах противоречит законодательству РФ

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала позицию члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева по поводу команд из Крыма.

«Высказывание исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Алаева о невозможности включения крымских футбольных клубов в РФС считаю неправильным и грубо противоречащим законодательству РФ. Во-первых, на территории РФ закреплён принцип верховенства национального законодательства над международным. Крым — это Россия. Во-вторых, ФИФА и УЕФА нас фактически уже отовсюду исключили, поводом послужила российская военная спецоперация на Украине», — заявила Ковитиди RT.

Ранее Ковитиди прокомментировала позицию члена исполкома РФС Александра Алаева по поводу команд из Крыма.