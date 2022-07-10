Сенатор Ковитиди: международный спорт стал инструментом антироссийской политики

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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди раскритиковала действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Сенатор Ковитиди: международный спорт стал инструментом антироссийской политики
  • РИА Новости

«Сегодня для всех очевидно, что и международный спорт стал инструментом антироссийской политики, следствием этих негативных международных явлений стало мнение ФИФА и УЕФА в отношении присутствия крымских футбольных команд в Российском футбольном союзе (РФС), которое для нас (в России) вторично, а если конкретнее — вообще неважно, о чём ФИФА и УЕФА должны быть официально проинформированы», — заявила Ковитиди RT.

Она считает, что крымские клубы должны быть включены в состав РФС.

«Более того, если освобождённые от неонацистов территории примут решение о вступлении в состав России и их примут, а футбольные команды этих территорий примут решение о вступлении в РФС, то и им никто не должен отказать в присоединении к РФС. Уверена, что все патриоты России меня поддержат», — сказала Ковитиди.

Ранее Александр Алаев заявил, что включение команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.

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