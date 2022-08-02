«Чем прозрачнее, тем лучше»: пойдёт ли на пользу российскому футболу публикация переговоров между судьями

В руководстве АПЛ сообщили о намерении вскоре начать публиковать по окончании матчей переговоры между арбитрами. По словам главы лиги Ричарда Мастерса, это поможет чемпионату стать более открытым для зрителей и продемонстрировать, как принимаются решения в неоднозначных ситуациях. При этом в России по-разному отреагировали на эту идею. Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что футболистам и командам было бы полезно послушать разговоры между судьями, а бывший рефери ФИФА Игорь Егоров призвал не выносить их на всеобщее обозрение.

Тема судейства продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых не только в российском, но и в мировом футболе. Многие ожидали, что число скандалов заметно сократится с внедрением системы видеопомощи арбитрам (VAR), но добиться прогресса в этом плане пока не удалось. Пусть рефери и получили возможность удостовериться в правильности принятого ими в том или ином эпизоде решения, многие из них по-прежнему вызывают споры и непонимание со стороны как руководителей клубов, так и болельщиков. В связи с этим в Англии задумались о нововведениях, способных сделать работу судей более прозрачной и заметно снизить градус напряжения в спортивном сообществе.

Как сообщил изданию The Times руководитель АПЛ Ричард Мастерс, в скором времени местные фанаты смогут слушать записи переговоров между главным арбитром и видеоассистентами. По его словам, лига намерена показывать, как именно принимаются решения, и становиться более открытой для рядовых поклонников футбола. При этом речь идёт о публикации разговоров по окончании встреч, ведь делать их достоянием общественности в прямом эфире пока не допускается.

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Примечательно, что в России подобный эксперимент был проведён в начале нынешнего сезона. Так, неделю назад на официальном YouTube-канале РФС появилась видеозапись, в которой было продемонстрировано обсуждение спорных моментов между судьями во время сражения за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Так, можно было понаблюдать, как главный арбитр Владимир Москалёв и отвечавший за VAR Сергей Карасёв контактируют друг с другом и коллегиально выносят вердикты. Например, были детально разобраны забитые мячи в ворота красно-белых, попадание рукой по лицу Александру Соболеву, жёсткий стык Мацея Рыбуса с Далером Кузяевым и спорное падение Антона Зиньковского в штрафной петербуржцев. Тогда многие посчитали, что на хавбеке москвичей были нарушены правила, а назначение пенальти было бы единственно верным шагом.

В целом инициатива Российского футбольного союза была крайне положительно оценена болельщиками, о чём можно судить хотя бы по числу лайков и одобрительных комментариев под видео. Фанаты с воодушевлением восприняли желание организации наглядно показывать, почему судья поступил так, а не иначе. Проблема лишь в том, что сделано это было с солидным опозданием — спустя 17 дней после матча. К этому моменту все уже успели обсудить неназначенный 11-метровый на Зиньковском, а бывший рефери Игорь Федотов и генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказали мнение, что Москалёв ошибочно не указал на точку.

Скандалы не утихают и на старте сезона РПЛ, а чаще всех в центре внимания вновь оказывается «Спартак». Причём сначала десятикратный чемпион России значился пострадавшей стороной, а затем повод для возмущения был уже у его соперника. Так, руководство красно-белых выказало недовольство работой Владислава Безбородова в матче с «Ахматом» и направило жалобы по пяти разным эпизодам, включая удаление Рыбуса и действия Гиорги Шелии в противоборстве с Соболевым. А неделю спустя повод обратиться в экспертно-судейскую комиссию представился и «Краснодару». По мнению боссов «быков», Кирилл Левников ошибочно не показал вторую жёлтую карточку Александру Соболеву, не зафиксировал игру рукой хавбека Кристофера Мартинса в моменте с голом Романа Зобнина, а также неправомерно удалил Александра Черникова.

В результате в ЭСК РФС разобрали спорные моменты и встали на сторону «Краснодара» в эпизоде с неудалением Соболева, однако мало того, что ответ пришёл спустя четверо суток, так ещё и дали его совсем не те лица, которые выносили соответствующие решения. А в этом случае теряется сама суть, ведь болельщики, футболисты и представители клубов наверняка хотели бы не услышать объяснение сторонних экспертов, а понять, чем руководствовался конкретный рефери.

Так же считает и президент «Урала» Григорий Иванов, который остался не до конца доволен работой бригады арбитров в матче третьего тура с «Краснодаром». По словам главы екатеринбуржцев, Владимир Москалёв допустил две грубые оплошности по ходу встречи: не назначил пенальти в ворота гостей после попадания мяча в руку Сергею Бородину, а затем указал на точку в штрафной хозяев. Причём тогда одним из участников эпизода вновь оказался центральный защитник «быков», упавший на газон после контакта с Алексеем Герасимовым.

«Если это не противоречит хартии судей, то это правильно. Не уверен, что переговоры должны слышать болельщики, но специалистам, командам будет очень полезно понимать, почему они принимают то или иное решение. С другой стороны, посмотрите на хоккей. У обоих главных арбитров есть гарнитуры, каждое своё решение они озвучивают. Все понимают, за что был удалён тот или иной игрок, почему шайба была засчитана или нет. Поэтому и в футболе было бы любопытно услышать, почему один рефери так трактует конкретный эпизод, а другой — иначе», — отметил Иванов в разговоре с RT.

При этом он отдельно остановился на противостоянии с «Краснодаром». По его словам, изначально Москалёв получил рекомендацию не назначать пенальти в ворота «Урала», но после просмотра видеоповтора не стал соглашаться с коллегой. И причина этого остаётся неясной для президента клуба.

«Если записи переговоров между судьями будут публиковать, всем будет понятно, почему арбитр вынес тот или иной вердикт — тем же футболистам. Вспомните наш матч с «Краснодаром». Владимира Москалёва подзывает видеоассистент и говорит, что в эпизоде не было пенальти. Главный арбитр идёт смотреть сам и указывает на точку. Почему он принял такое решение? Интересно было бы послушать, что они обсуждали. Почему Москалёв не поверил своему товарищу и уверенно назначил 11-метровый? Были бы доступны переговоры — мы бы поняли его логику», — заключил Иванов.

Положительно к этому возможному нововведению отнёсся и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев, по словам которого, открытость перед болельщиками пойдёт на пользу футболу. При этом он допустил, что данные публикации могут изредка провоцировать напряжённость в сообществе.

«Какие могут быть дополнительные поводы для возникновения скандалов в этом случае? Только если рефери будут ругаться друг на друга матом (смеётся). На самом деле они гораздо чаще соглашаются друг с другом, лишь в 5% случаев они не находят консенсуса. Эпизод просматривается многократно, на этом основании выносится решение. Всегда считал, что чем прозрачнее обсуждение проблем, тем лучше. Меньше всевозможных грязных сделок», — сказал Гаджиев.

По его мнению, эта инициатива может оказать положительное влияние на уровень интереса к спорту, ведь появится дополнительный инфоповод.

«Недаром говорят, что матч смотрят полтора часа, а обсуждают неделю. В этом случае появится ещё одна причина поговорить о нём, дополнительные интриги. Но я сомневаюсь, что это скажется на точности принятия решений. На выбор всё же влияют несколько иные вещи. Да, объективности может стать чуть больше, но в неоднозначных ситуациях предпочтение всё равно будут отдавать сильным командам. Поддержка грандов неизбежна. Но одно дело, когда в спорном моменте встают на сторону одного из коллективов, другое — когда один из них уничтожают. Вспомните «Шинник». За один сезон те подали девять протестов на работу судей, которые были приняты, но ярославцы всё равно вылетели», — заключил экс-тренер «Амкара» и «Анжи».

В свою очередь, бывший судья ФИФА Игорь Егоров негативно оценил идею о предоставлении доступа к переговорам. По его словам, это может создать неприятный прецедент и лишь усилить давление на официальных лиц.

«Считаю, что переговоры судей во время матча — нечто интимное. Выносить это на всеобщее обозрение я бы не стал. К сожалению, от наличия VAR количество ошибок не уменьшается. Оно остаётся примерно на том же уровне или вообще увеличивается. Люди надеются на помощь телевизора, но правильно использовать его не так просто», — отметил собеседник RT.

По его мнению, рефери имеют право пересматривать некоторые спорные эпизоды, такие как игра рукой в штрафной, но остальные должны оцениваться в динамике.

«Ребята, подходя к монитору, долго смотрят, общаются друг с другом. Зачастую всё превращается в спор. Поэтому считаю, что переговоры арбитров — это интимная вещь, а решение должно оставаться коллективным. Если же записи будут доступны, то болельщики будут делать выводы: кто прав, кто виноват. Считаю, это должно оставаться внутри бригады», — добавил Егоров.

Его коллега Сергей Хусаинов пошёл ещё дальше и негативно высказался об использовании VAR в целом. По его словам, она больше подходит для тенниса, чем для футбола.

«Лично я против VAR. Это другой футбол. Что касается переговоров, то судьи должны проходить специальную подготовку — как те же лётчики. Обсуждение необходимо проводить коротко, чётко и по существу. А то можно вспомнить матч между «Спартаком» и «Сочи», когда Василий Казарцев допустил несколько ошибок, а отвечавший за видеоповторы Алексей Еськов в итоге завершил карьеру», — сказал Хусаинов.

В то же время бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что его абсолютно не интересует, о чём именно говорят арбитры во время встречи.

«Муж с женой в постели разговаривают, а я буду в это вникать? Есть чисто футбольные вещи, а есть кухонные. Мы постоянно пытаемся увести внимание от спорта. Зачем мне слушать беседу Карасёва с Москалёвым? Мне это совсем не интересно. Надо думать о другом: почему мы отстали в развитии, не можем тягаться с той же Англией, хотя раньше были наравне. Вот это мне важно. Например, мне также неинтересно слушать, как Володя Быстров кого-то полоскает на телевидении. Возьми команду и руководи, а мы будем тебя поддерживать. Говорить: «Володя, молодец», — признался Игнатьев.

Он считает, что гораздо полезнее было бы запустить аналитическую программу при участии судей, которые бы объясняли то или иное решение коллег.

«Нет там разговоров, способных прояснить ситуацию. Карасёв говорит Москалёву: «Посмотри, вот тут ты неверно оценил ситуацию». А он ему отвечает: «Нет, всё правильно». Или один другого просит посмотреть повтор. На этом всё. Что мне это даст? Если бы два-три судьи пришли в эфир и объяснили бы нам, почему в одном случае за игру рукой ставят пенальти, а другом — нет, было бы полезно», — подытожил Игнатьев.