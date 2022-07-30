военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Абаскаль назвал жалобы на судейство пустой тратой времени

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Абаскаль назвал жалобы на судейство пустой тратой времени
  • globallookpress.com

«Что касается жалоб на судейство, то лично я считаю это пустой тратой времени. Тренеру или игрокам говорить об этом после матчей, на мой взгляд, бесполезно. Эту энергию правильнее тратить на то, чтобы лучше играть и не зависеть в итоге от судейских решений», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Он отметил, что клуб должен вести диалог с федерацией на тему судейства, чтобы понимать, как трактуются различные эпизоды. По его словам, все могут ошибаться, но важно прогрессировать и расти.

Напомним, что в матче второго тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» Александр Соболев, у которого уже была жёлтая карточка, попал локтем в голову защитнику «Краснодара» Вячеславу Литвинову, однако главный арбитр встречи Кирилл Левников не стал наказывать форварда. Позже нападающий начал активно жестикулировать в сторону игрока «быков» Кордобы, который указывал судье на нарушение.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что Кирилл Левников должен был удалить Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак».

Ранее сообщалось, что представители московского «Спартака» провели встречу с руководством судейского корпуса РФС.

 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить