Абаскаль назвал жалобы на судейство пустой тратой времени

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Что касается жалоб на судейство, то лично я считаю это пустой тратой времени. Тренеру или игрокам говорить об этом после матчей, на мой взгляд, бесполезно. Эту энергию правильнее тратить на то, чтобы лучше играть и не зависеть в итоге от судейских решений», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Он отметил, что клуб должен вести диалог с федерацией на тему судейства, чтобы понимать, как трактуются различные эпизоды. По его словам, все могут ошибаться, но важно прогрессировать и расти.

Напомним, что в матче второго тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» Александр Соболев, у которого уже была жёлтая карточка, попал локтем в голову защитнику «Краснодара» Вячеславу Литвинову, однако главный арбитр встречи Кирилл Левников не стал наказывать форварда. Позже нападающий начал активно жестикулировать в сторону игрока «быков» Кордобы, который указывал судье на нарушение.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что Кирилл Левников должен был удалить Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак».

Ранее сообщалось, что представители московского «Спартака» провели встречу с руководством судейского корпуса РФС.