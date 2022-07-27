«Спартак» встретился с арбитрами РФС и обсудил трактовку спорных эпизодов
- РИА Новости
В ходе беседы обсуждались актуальные рекомендации арбитрам при оценке игровых эпизодов: темы допустимых действий при единоборствах, игра рукой, симуляции, назначения пенальти, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что во встрече приняли участие глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, его заместитель Николай Иванов, начальник отдела подготовки судей академии РФС Виталий Мешков и инспектор УЕФА Николай Левников.
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что Кирилл Левников должен был удалить Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак».
Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал «Краснодар» за появление Сергея Галицкого в судейской матчем на нейтральном поле условно.