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Талалаев назвал произволом судейство в матче «Сочи» — «Ахмат»

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о работе судей в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Никакого конфликта с арбитрами не было. Я назову это произволом, и я готов выступать на ЭСК РФС. Не хочу сейчас «поливать», но я считаю, что мы сегодня играли в футбол по разным правилам», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Тренер команды из Грозного считает, что был удалён без каких-либо причин.

«Я не ругался матом, не предъявлял претензии. Я спросил, почему по-разному судят наши команды», — пояснил он.

Талалаев дал понять, что «Ахмат» подготовит протест на работу бригады арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Судья удалил Талалаева в концовке первого тайма. Рефери также показал шесть жёлтых карточек футболистам «Сочи» и две — игрокам «Ахмата», а также назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Кристиан Нобоа (20-я минута). 

«Ахмат» потерпел поражение со счётом 1:2.

Ранее Денис Глушаков жёстко ответил Раулю Рианчо, который назвал возвращение хавбека в «Спартак» шуткой.

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