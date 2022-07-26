Глушаков жёстко ответил Рианчо, который назвал возвращение хавбека в «Спартак» шуткой

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил бывшему тренеру «Спартака» Раулю Рианчо, который назвал возможное возвращение хавбека в московскую команду большой шуткой.

«Я не помню, как его звать, но знаю: фишки расставлял в «Рубине». Уже четыре года, как курица без головы, что-то говорит. Ладно легенды высказываются о «Спартаке», ну вы-то куда? Лучше набрать физруку моему в школу, он понимает футбол», — написал Глушаков в своём Telegram-канале.

Глушаков заявил, что может вернуться в московский «Спартак» в качестве игрока.

Полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых он провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач. Футболист выступает в «Химках» с октября 2020 года, он провёл 50 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на слова Глушакова о возможном возвращении того в московский клуб.