Баженов считает, что сейчас переход Глушакова в «Спартак» невозможен

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова о возможном возвращении того в московский клуб.

«Он много раз говорил, что хотел бы вернуться в «Спартак». Я чуть-чуть трезво смотрю на вещи: на данный момент это невозможно», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Он также отметил, что в будущем может случиться всё что угодно, но сейчас переход Глушакова не возможен.

Глушаков заявил, что может вернуться в московский «Спартак» в качестве игрока.

Полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых он провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач. Футболист выступает в «Химках» с октября 2020 года, он провёл 50 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова Глушакова о возможном возвращении в московский клуб.