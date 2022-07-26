Рианчо назвал большой шуткой возвращение Глушакова в «Спартак»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой. Не верю, что это возможно», — цитирует Рианчо Sport24.

Глушаков заявил, что может вернуться в московский «Спартак» в качестве игрока.

Полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых он провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач. Футболист выступает в «Химках» с октября 2020 года, он провёл 50 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее в «Химках» отреагировали на слова Глушакова о возможном возвращении в «Спартак».