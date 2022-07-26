В «Химках» отреагировали на слова Глушакова о возможном возвращении в «Спартак»
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«На данный момент такой трансфер не представляется возможным. Однако, если поступит предложение, мы его рассмотрим. Уход Дениса маловероятен. Даже если поступит предложение, надеюсь, Денис выберет «Химки», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».
Глушаков заявил, что может вернуться в московский «Спартак» в качестве игрока.
Полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых он провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач. Футболист выступает в «Химках» с октября 2020 года, он провёл 50 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.
Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов высказался о словах Глушакова о возможном возвращении в столичный «Спартак».