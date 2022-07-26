В «Химках» отреагировали на слова Глушакова о возможном возвращении в «Спартак»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слова полузащитника команды Дениса Глушакова.

«На данный момент такой трансфер не представляется возможным. Однако, если поступит предложение, мы его рассмотрим. Уход Дениса маловероятен. Даже если поступит предложение, надеюсь, Денис выберет «Химки», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Глушаков заявил, что может вернуться в московский «Спартак» в качестве игрока.

Полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых он провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач. Футболист выступает в «Химках» с октября 2020 года, он провёл 50 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов высказался о словах Глушакова о возможном возвращении в столичный «Спартак».