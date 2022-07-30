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Канчельскис жёстко раскритиковал судейскую бригаду матча «Урал» — «Краснодар»

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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал судейство в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» — «Краснодар» (1:3).
Канчельскис жёстко раскритиковал судейскую бригаду матча «Урал» — «Краснодар»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Так судить — это позор. Я не знаю, они там глухие или слепые… Четыре судьи в поле и двое на VAR — шесть человек не видят, что мяч попал в руку. Они вообще издеваются над российским футболом! Вся страна видит, что мяч попадает в руку, а они — нет», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

«Краснодар» переиграл в Екатеринбурге «Урал», счёт в матче 1:3 в пользу гостей. В активе команды четыре очка. В четвёртом туре «Краснодар» 6 августа примет московский «Локомотив».

На 28-й минуте Сергей Бородин вывел «Краснодар» вперёд. На 59-й Эдуард Сперцян удвоил преимущество с пенальти, а на 74-й оформил дубль. В составе «Урала» на 90-й минуте отличился Алексей Каштанов.

Ранее голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Уралом».

 

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